Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ermittlungserfolg der Polizei Uslar

Uslar (ots)

Uslar/Katlenburg, (gol), Uslar, Sollinger Oberhütte, Dienstag, 28.01.2025 Nachdem bei der Polizei in Uslar Anfang Februar der Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle angezeigt wurde, konnten Beamte des Polizeikommissariats Uslar einen Ermittlungserfolg verzeichnen. Unbekannte Täter entwendeten Ende Januar aus einer Lagerhalle am nord-westlichen Stadtrand von Uslar drei Sektionaltore im Gesamtwert von ca. 11.000 EUR. Nach Angaben von Polizeioberkommissar Ostrowski ergaben sich im Rahmen der Ermittlungen durch die Auswertung der vorhandenen Beweismittel Hinweise auf das durch die Täter genutzte Fahrzeug, einen weißen Transporter, sowie auf den genauen Tatzeitpunkt am 28.01.2025. Aufgrund eines Zeugenhinweises erhärtete sich dann der Verdacht gegen einen 23-jährigen Mann aus Katlenburg-Lindau, was dazu führte, dass Beamte des Polizeikommissariats Uslar und der Polizeiinspektion Northeim am 20.02.2025 einen Dursuchungsbeschluss des Amtsgerichts Göttingen am Wohnort des 23-jährigen vollstrecken konnten. Bei der Durchsuchung konnten die drei entwendeten Sektionaltore aufgefunden und zwischenzeitlich wieder an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden. Das Polizeikommissariat Uslar ermittelt derzeit wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls gegen den 23-jährigen sowie gegen derzeit noch unbekannte Mittäter. Die Polizei in Uslar bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei (05571/80060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell