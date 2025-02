Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendieb.

Lippe (ots)

Die Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss mit einem Foto nach einem Ladendieb und bittet Medien und Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Der unbekannte Mann betrat am 08.07.2024 ein Bekleidungsgeschäft in der Krummen Straße. Er ließ sich von der Verkäuferin verschiedene Waren zeigen und deponierte sie zwischenzeitlich in einer Umkleidekabine. Unter dem Vorwand etwas anprobieren zu wollen, steckte er die hochwertige Kleidung in der Umkleide in einen Rucksack und verließ mit seiner Beute im Wert von etwa 2500 Euro das Geschäft, ohne diese zu bezahlen. Der Mann hatte schwarze Haare und eine schlanke Statur. Ein Foto von ihm finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/159861 Das Kriminalkommissariat 5 bittet um Hinweise von Zeugen: Wer Angaben zum gesuchten Mann oder seinem Aufenthaltsort machen kann, wählt bitte die Rufnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell