POL-LIP: Blomberg. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Missachtung der Vorfahrt.

Lippe (ots) - In der Baumstraße versuchten Unbekannte augenscheinlich zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag (15./16.02.2025) ein Fahrzeug aufzubrechen, um an Werkzeuge im Inneren zu gelangen. Der graue Mercedes B 180 parkte in einer Hauseinfahrt und wurde an einer Scheibe beschädigt. In den Wagen gelangten die Täter nicht. Am Montagabend (17.02.2025) gegen 22.30 Uhr schlugen bislang Unbekannte eine Scheibe eines ...

mehr