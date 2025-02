Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Fahrzeuge angegangen.

Lippe (ots)

In der Baumstraße versuchten Unbekannte augenscheinlich zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag (15./16.02.2025) ein Fahrzeug aufzubrechen, um an Werkzeuge im Inneren zu gelangen. Der graue Mercedes B 180 parkte in einer Hauseinfahrt und wurde an einer Scheibe beschädigt. In den Wagen gelangten die Täter nicht.

Am Montagabend (17.02.2025) gegen 22.30 Uhr schlugen bislang Unbekannte eine Scheibe eines geparkten Ford Transits im Kiliansweg ein. Die Alarmanlage des Wagens löste aus, so dass die Täter von ihrer Tat abließen und ohne Diebesgut flüchteten.

Zeugenhinweise zu beiden Vorfällen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell