Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Mann von Unbekannten geschlagen und getreten.

Lippe (ots)

Am späten Freitagabend (14.02.2025) wählte eine aufmerksame Zeugin den Notruf der Polizei, weil sie beobachtet hatte, wie ein Mann in der Engelbert-Kämpfer-Straße gegenüber einer Gastronomie von drei Unbekannten körperlich angegriffen wurde. Der 44-Jährige aus Lemgo war gegen 23.40 Uhr zu Fuß in der Innenstadt unterwegs, als er unvermittelt von den drei männlichen Personen geschlagen und getreten wurde - auch als er bereits auf dem Boden lag. Anschließend entfernte sich die Gruppe fußläufig in Richtung Stiftstraße. Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Die Täter sollen alle männlich gewesen sein, vom Alter her Jugendliche oder Heranwachsende. Sie sprachen alle deutsch, waren dunkel gekleidet und eine Person aus der Gruppe trug eine helle Mütze. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise unter 05231 6090.

