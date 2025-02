Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Mit Reizstoff besprüht - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Freitagmorgen (14.02.2025) wurde der Polizei eine gefährliche Körperverletzung von einem Autofahrer gemeldet. Der 32-Jährige aus Lügde fuhr mit seinem Renault gegen 6.30 Uhr im Kreisverkehr Lehmbrink/Königswinkel/Schmuckenberger Weg und wollte diesen in Richtung Schiederstraße verlassen. Ein unbekannter Mann befand sich vor dem Fußgängerüberweg des Kreisverkehrs an der Schiederstraße und zeigte ihm den Mittelfinger. Daraufhin stoppte der 32-Jährige seinen Wagen am Fahrbahnrand und der Unbekannte kam zu seinem Renault, woraufhin der Fahrer sein Fenster einen Spalt öffnete. Der Mann beleidigte ihn und sprühte ihm Reizstoff ins Gesicht. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Lehmbrink/Hermannstraße. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 40 - 45 Jahre alt, etwa 1,80 - 1,85 m groß, gräulicher 3-Tage-Bart, schlank, sprach akzentfrei Deutsch und trug eine gelbe Warnjacke und einen schwarzen Stoffrucksack bei sich. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Kriminalkommissariat 5 ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen, die telefonisch unter 05231 6090 Hinweise zu dem Vorfall geben können.

