POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Cube-Fahrrad gefunden - Eigentümer gesucht.

Lippe (ots) - Am Sonntagmorgen (16.02.2025) gegen 2.45 Uhr führte ein Team der Salzufler Polizeiwache eine Verkehrskontrolle an der Hauptstraße in Holzhausen durch, als ihnen ein Opel Zafira mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bad Salzuflen entgegenkam. Ein Polizist gab dem Fahrer über deutliche Signale zu erkennen, dass er anhalten solle. Der ...

