Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Diebstahl von Kupferfallrohren

Am Samstag, 05.04.2025, in der Zeit von 05.25 bis 05.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Rohbau in Molbergen, Westerfeldstraße, Kupferfallrohre. Die Schadenshöhe wird auf 900 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/1860-0.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, 05.04.2025, in der Zeit von 13.00 bis 19.00 Uhr, wurde die Heckscheibe eines Pkw Dacia Logan in Essen (Oldenburg) durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Der Pkw war im Tatzeitraum im Emmerweg abgestellt worden. Die Schadenshöhe wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Löningen unter der Telefonnummer 05432/803840-0.

Lastrup - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Zweiradfahrer

Am Samstag, 05.04.2025, gegen 13.40 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Lastruper mit einem Leichtkraftrad die Hauptstraße in Lastrup. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor anschließend die Kontrolle über das Zweirad. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 05.04.2025, gegen 19.40 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Garreler mit einem Pkw die Straße Möhlenkamp in Garrel. Bei einer Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da die 28-jährige Fahrzeughalterin die Fahrt zugelassen hat, wird nun gegen beide ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis geführt.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, 05.04.2025, gegen 22.35 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Cloppenburger mit einem Pkw die Hagenstraße in Cloppenburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kam den Polizeibeamten der Verdacht auf, dass der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Daraufhin wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, 06.04.2025, gegen 02.50 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Cloppenburger mit einem Pkw die Sevelter Straße in Cloppenburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer aufgrund von körperlichen Auffälligkeiten nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Es bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund der diversen Ausfallerscheinungen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Molbergen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 06.04.2025, gegen 03.10 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann aus Litauen mit einem Pkw die Cloppenburger Straße aus Richtung Molbergen kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg. Dabei kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Baum und überschlug sich anschließend. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Ein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin war das Fahrzeug nicht versichert.

