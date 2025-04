Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Vollbrand einer Gartenhütte

Am Samstag, dem 05.04.2025, kam es gegen 12:20 Uhr in der Bahnhofstraße in Dinklage aus noch bislang unbekannter Ursache zu einem Vollbrand einer Gartenhütte, welche sich im rückwärtigen Bereich eines derzeit unbewohnten Mehrparteienhauses befand. Die Feuerwehr Dinklage konnte den Brand umgehend löschen, sodass es zu keiner größeren Ausdehnung kam. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht. Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441-9430 entgegen.

Vechta - Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Samstag, 05.04.2025, teilten Zeugen gegen 17:45 Uhr einen Verkehrsteilnehmer mit, welcher mit seinem Pkw Audi in Schlangenlinien den Bokerner Damm in Vechta befahren soll. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde beim 47-jährigen Fahrzeugführer aus Diepholz Alkoholgeruch wahrgenommen. Dieser verweigerte einen Atemalkoholtest und leistete erheblichen Widerstand bei der Zuführung zur Durchführung einer Blutentnahme im Krankenhaus. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten fortwährend. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person in die Obhut seiner Angehörigen übergeben. Bei der Widerstandshandlungen wurden keine Polizeibeamten verletzt. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Visbek - Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum vom 05.04.2025, 14:00 Uhr bis ca. 24:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Bereich der Rechterfelder Straße. Unbekannte Täter hebelten die zur Straße liegende Haustür sowie zwei Fenster auf. Das Wohnhaus wurde anschließend durchsucht. Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld. Wer Hinweise zur Tat geben kann oder im Laufe des Tages verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441 / 943-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell