Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - PKW gegen Baum / Insassen flüchten

Am Montag, den 07.04.2025, wurde die Einsatzleitstelle durch Zeugen gegen 01:13 Uhr darüber informiert, dass ein PKW an der Einmündung Kirchhofstraße / Prozessionsweg mit einem Baum auf einer Verkehrsinsel kollidiert sei. Die Insassen verließen nach bisherigen Ermittlungen unverzüglich die Unfallstelle, ließen das Fahrzeug jedoch zurück. Nach Auswertung der Verkehrsunfallspuren befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Prozessionsweg in Fahrtrichtung Kirchhofstraße / Vahrener Straße, kam jedoch im Kurvenbereich aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der PKW und der Baum wurden bei dem Aufprall stark beschädigt. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 8000,- EUR beziffert. Eine Nahbereichsfahndung verließ zunächst negativ, die weiteren Ermittlungen zu den beteiligten Insassen wurden jedoch aufgenommen.

Lindern - Brand eines Gewächshauses

Am Montag, den 07.04.2025, wurde der Einsatzleitstelle gegen 11:55 Uhr der Brand eines Gewächshauses auf dem Grundstück eines Hauses an der Ermker Straße gemeldet. Das Feuer erstreckte sich auf weite Teile der folierten Außenfassade. Die Freiwillige Feuerwehr Lindern konnte den Brand mit 20 Einsatzkräften unter Kontrolle bringen. In dem Gewächshaus, welches als solches jedoch nicht mehr genutzt wurde, waren diverse landwirtschaftliche Gerätschaften untergestellt. Der Schaden wurde auf ca. 20.000,- EUR beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Löningen - Verkehrszeichen / Straßennamenschild demontiert

Am Sonntag, den 06.04.2025, demontierten bzw. beschädigten unbekannte Täter gegen 05:00 Uhr ein Straßennamenschild der "Von-Bodelschwingh Straße" und legten es im Bereich der Hinrich-Weyhausen-Straße auf einem Grundstück ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Essen / Bevern - Fenster einer Sporthalle beschädigt

In der Zeit von Freitag, den 04.04.2025 (17:00 Uhr), bis Sonntag, den 06.04.2025 (20:15 Uhr), beschädigte ein unbekannter Täter mehrere Fensterscheiben einer Sporthalle an der Mühlenstraße in Bevern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434/924700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell