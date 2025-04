Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 07.04.2025, in der Zeit von 14:00 Uhr - 20:07 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen abgestellten PKW Kia Ceed auf dem Parkplatz Antoniusplatz und entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 3000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Cloppenburg - Reh verursacht Unfall / PKW-Fahrer verletzt

Am Montag, den 07.04.2025, befuhr ein 26-jähriger PKW-Führer aus Lindern gegen 07:15 Uhr die Molberger Straße in Fahrtrichtung Molbergen. Im Verlauf querte ein Reh unvermittelt die Fahrbahn. Infolge des Zusammenstoßes mit dem Wildtier wurde der Linderner leicht verletzt. Am PKW entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 5000,- EUR.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 07.04.2025, befuhr ein 44-jähriger LKW-Fahrer aus Dinklage gegen 20:00 Uhr die Abfahrt der Bundesstraße 72 an der Anschlussstelle Emstek-West und beabsichtigte seine Fahrt in Fahrtrichtung Emstek fortzusetzen. Am Ende der Auf- bzw. Abfahrt kam ihm ein unbekannter PKW-Fahrer entgegen. Dieser geriet auf die Gegenfahrbahn, sodass sich Dinklager gezwungen sah auszuweichen. Hierbei touchierte er die Seitenschutzplanke, es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Emstek / Halen - Zusammenstoß zweier Pedelec-Fahrer

Am Montag, den 07.04.2025, kollidierten gegen 22:00 Uhr zwei Pedelec-Fahrer (37 Jahre, männlich, Höltinghausen / 15 Jahre, weiblich, Emstek) frontal auf einem Radweg an der Hauptstraße in Halen. Infolge des Zusammenstoßes wurden beide Personen leicht verletzt.

Löningen - Fenster eines Lebensmittelgeschäfts beschädigt

In der Zeit von Freitag, den 04.04.2025 bis Montag, den 07.04.2025, beschädigte ein unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Lebensmittelgeschäfts an der Lindenallee. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Löningen - Auffahrunfall mit verletzter Person

Am Montag, den 07.04.2025, befuhr gegen 12:55 Uhr eine 46-jährige PKW-Führerin aus Löningen die Löninger Straße (K358) in Fahrtrichtung Bunnen und beabsichtigte in den Hageler Kirchweg abzubiegen. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste übersah dies ein nachfolgender 48-jähriger PKW-Führer aus Löningen und fuhr auf. Die Löningerin wurde leicht verletzt. Der PKW des Löningers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf ca. 8000,- EUR geschätzt.

Löningen - Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Montag, den 07.04.2025, befuhr ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer aus Löningen den Fahrradweg der Menslager Straße in Fahrtrichtung Böen. Im weiteren Verlauf beabsichtigte ein 21-jähriger PKW-Führer aus Löningen von einem Grundstück aus auf die Menslager Straße aufzufahren, übersah in diesem Moment jedoch den herannahenden Pedelec-Fahrer. Infolge des Zusammenstoßes wurde dieser leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 700,- EUR.

