Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Verkehrsunfall mit ausgeliehenem Auto und ohne Führerschein

Kippenheim (ots)

Am Mittwochmittag soll eine 19-Jährige mit einem ausgeliehenen Mercedes-Benz umhergefahren und nach einen Unfall geflüchtet sein. Dabei war sie nicht im Besitz eines Führerscheins.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Heranwachsende zusammen mit einer Begleiterin gegen 11:45 Uhr auf der K5342 von Ettenheim-Wallburg in Richtung Kippenheim und kam hierbei aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und setzte ihre Fahrt anschließend fort. Kurze Zeit später meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei das beschädigte Fahrzeug und die beiden Insassinnen, als diese auf den Schwimmbadparkplatz in der Schmieheimer Straße mit dem unfallbeschädigten Pkw einfuhren. Ein beauftragter Abschleppdienst war gerade dabei, das Fahrzeug zu verladen, als die Polizei in der Folge eintraf. Bei der anschließenden Kontrolle der Beamten des Polizeipostens Ettenheim stellte sich heraus, dass keine der beiden Frauen im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Der Halter des Mercedes sieht darüber hinaus einer Anzeige wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

