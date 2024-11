Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Raststatt, Niederbühl - Stoppschild missachtet

Raststatt, Niederbühl (ots)

Die mutmaßliche Missachtung eines Stoppschildes hat am Mittwochabend an der Kreuzung der Baulandstraße zur Murgtalstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws und zu einem Sachschaden von rund 8.000 Euro geführt. Nach ersten Ermittlungen befuhr die 77 Jahre alte Fahrerin eines Audi gegen 17:25 Uhr die Baulandstraße in Richtung Niederbühl. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich stieß sie mit dem vorfahrtsberechtigten Ford einer 64-Jährigen zusammen, was letztlich zur Beschädigung beider Autos, aber glücklicherweise nicht zur Verletzung der beiden Fahrerinnen führte. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

