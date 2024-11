POL-OG: Gaggenau, Ötigheim - Auffahrunfall

Offenburg (ots) - Am Mittwoch in der Zeit zwischen 18:50 Uhr und 20:20 Uhr hat sich ein noch unbekannter Einbrecher durch Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Schwarzwaldstraße verschafft. Der Unbekannte entwendete mehrere hochpreisige Handtaschen und Schmuckstücke. Gegen 20:20 Uhr soll eine Person über die geöffnete Terrassentür durch den Garten in Richtung Bahngleise geflüchtet ...

