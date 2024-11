Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 18:50 Uhr und 20:20 Uhr hat sich ein noch unbekannter Einbrecher durch Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Schwarzwaldstraße verschafft. Der Unbekannte entwendete mehrere hochpreisige Handtaschen und Schmuckstücke. Gegen 20:20 Uhr soll eine Person über die geöffnete Terrassentür durch den Garten in Richtung Bahngleise geflüchtet sein. Der mutmaßliche Dieb könnte über ein Feld auf die angrenzende Wilhelmstraße gelangt sein. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegen.

