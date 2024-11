Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, Orschweier - Nicht vollständig erloschene Asche führte zu Brand

Mahlberg, Orschweier (ots)

Ein Brandausbruch in einer Werkstatt eines Anwesens in der Schloßstraße hat in der Nacht auf Donnerstag einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Nach derzeitigen Feststellungen dürfte noch nicht vollständig erloschene Asche, die in der Werkstatt deponiert wurde, ursächlich für die Brandentstehung sein. Das kurz vor 1 Uhr festgestellte Feuer breitete sich auch auf ein dortiges Brennholzlager aus. Das direkt an die Werkstatt angebaute Hauptgebäude blieb indes von den Flammen weitestgehend verschont. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro. Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen keine verletzt. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Polizeipostens Ettenheim geführt.

