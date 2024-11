Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Autos aufgebrochen, Zeugen gesucht

Muggensturm (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag 19:30 Uhr und Mittwoch 6:30 Uhr wurden mehrere verschlossene Fahrzeuge aufgebrochen. In der Friedrich-Ebert-Straße gelangte ein noch Unbekannter durch eine gewaltsam entriegelte Fahrerscheibe ins Innere eines VW und entwendete eine Jacke im Wert von über 200 Euro. In der gleichen Straße wurden aus einem Skoda neben drei Reisekoffern, verschiedene Elektrogeräte sowie eine Geldbörse samt Inhalt gestohlen. Der Diebstahlschaden wird hier auf mehrere Tausend Euro beziffert. Aus einem im Hof in der Schubertstraße abgestellten VW gelang es dem Dieb ein Handy sowie eine Packung Zigaretten an sich zu nehmen.

Zeugen die im genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. - Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto. - Bewahren Sie keine Bankkarten zusammen mit der dazugehörigen Geheimzahl auf. - Verschließen Sie darüber hinaus ihr Fahrzeug immer, auch wenn Sie es nur kurz verlassen. - Lassen Sie keine Taschen oder Jacken im Auto zurück, auch wenn diese keine Wertsachen enthalten.

Polizeipräsidium Offenburg