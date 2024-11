Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Kollision mit Warnbaken

Sinzheim (ots)

Am Mittwochabend kam es auf der B3n zu einem Unfall auf Höhe einer Baustelle. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 22-jährige Auto-Fahrerin gegen 20 Uhr auf der B3n von Steinach kommend in Richtung Sinzheim unterwegs gewesen sein, als sie offenbar eine Baustelle zu spät erkannte und mit mehreren aufgestellten Warnbaken kollidierte. Das Fahrzeug kam nach rund 120 Metern zum Stehen und war nicht mehr fahrbereit. Es wurde anschließend abgeschleppt. Die 22-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Während die Straßenmeisterei die Absicherung der Baustelle übernahm, musst die Feuerwehr Baden-Baden sich um das ausgetretenen Motorenöl auf der Fahrbahn kümmern. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich im Anschluss um die Fahrbahnreinigung. Bis in den Morgen war die B3n für diese Maßnahmen gesperrt

