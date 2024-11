Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241104-1: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Brühl (ots)

Unbekannte hebelten Terrassentür auf

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern, die am Samstag (2. November) in ein Einfamilienhaus in Brühl-Schwadorf eingebrochen sind.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Täter in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr in das Einfamilienhaus in der Nähe der Straße "Am Hornsgarten" eingebrochen sein. Hierzu sollen die Unbekannten die Terrassentür aufgehebelt haben. Anschließend durchwühlten sie die Schränke und entwendeten diverse Schmuckstücke.

Die Experten der Kriminalprävention der Polizei Rhein-Erft-Kreis bieten Interessierten Bürgerinnen und Bürgern regelmäßig Beratungstermine zum Thema "Einbruchschutz" in den Ausstellungsräumen in Bergheim und Hürth an. Alle Informationen zum Beratungsangebot und den anstehenden Terminen finden Sie unter https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termin/riegel-vor-beratungstermine. (hw)

