POL-REK: 241031-3: Polizisten stellen Autofahrer - Blutprobe

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Führerschein sichergestellt

Am späten Donnerstagabend (30. Oktober) haben Polizisten einen Autofahrer (22) auf einem Supermarktparkplatz in Kerpen gestellt.

Ein aufmerksamer Zeuge rief gegen 23 Uhr die Polizei. Ein Unbekannter soll mit einem schwarzen Audi, in dem noch weitere Personen gesessen haben sollen, über einen Park-and-Ride-Parkplatz an der Landesstraße (L) 122 in Sindorf gefahren sein und dabei ein geparktes Auto beschädigt haben. Die Insassen seien kurz ausgestiegen und dann mit dem Auto geflüchtet. Die Zeugen folgten dem Unbekannten sowie seinen Begleitern bis zum Eintreffen der Polizei auf einen Supermarktparkplatz an der Kerpener Straße.

Alarmierte Polizisten trafen dort einen Verdächtigen (22) in einem Auto an, auf den die Zeugenbeschreibung passte. Bei der Fahrzeugkontrolle stellten die Uniformierten Beschädigungen an dem Audi fest. Bei der anschließenden Vernehmung des Autofahrers stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem 22-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille.

Die Polizisten stellten den Führerschein des nunmehr Beschuldigten sicher und nahmen ihn mit zu einer Polizeiwache, wo ein Arzt auf Anordnung eine Blutprobe entnahm. Er muss sich nun unter anderen in einem Verfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht verantworten. (sc)

