POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Vechta - Brand von Paletten

Am Dienstag, den 08.04.2025, wurde der Einsatzleitstelle gegen 19:10 Uhr ein Brand eines Palettenhaufens auf einem Betriebsgelände an der Straße Stukenborg gemeldet. Die Freiwilligen Feuerwehren Vechta und Langförden löschten den Brand. Ein anliegendes Werkstattgebäude wurde durch das Feuer beschädigt. Die genaue Schadenshöhe und die Ursache des Brandes sind derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Vechta - Fenster der Universität beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Montag, den 07.04.2025 (16:00 Uhr) bis Dienstag, den 08.04.2025 (08:00 Uhr) die Fensterscheibe eines Seminarraumes an der Driverstraße. Der Schaden wurde auf ca. 1500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - PKW gegen Fahrradanhänger / Kind leicht verletzt

Am Dienstag, den 08.04.2025, fuhr ein 31-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg rückwärts aus einer Parklücke auf einem Parkplatz am Kapitelplatz. Hierbei übersah er einen 29-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta, der in einem Fahrradanhänger seinen 2-jährigen Sohn transportierte. Der PKW stieg gegen den Fahrradanhänger, infolgedessen sich dieser überschlug. Das Kind wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wurde auf ca. 3000,- EUR geschätzt.

Bakum - Nicht versichert und ohne Führerschein unterwegs

Am Dienstag, den 08.04.2025, wurde ein 26-jähriger PKW-Führer aus Friesoyther gegen 15:50 Uhr einer Verkehrskontrolle auf einem Autohof an der Harmer Straße unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dieser keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Zudem war der PKW nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen des Fahrzeuges sichergestellt.

Lohne - Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Am Mittwoch, den 09.04.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 01:50 Uhr eine 29-jährige PKW-Führerin aus Lohne in der Brandstraße. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Lohnerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand sie unter dem Einfluss von Alkohol (0,92 Promille). Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Während der Maßnahmen wurden die Beamten durch die Lohnerin beleidigt. Sie erwartet nun mehrere Strafverfahren.

Neuenkirchen-Vörden - Alkoholisiert am Steuer

Am 08.04.2025 wurde gegen 23:05 Uhr ein 31-jähriger PKW-Führer aus Neuenkirchen-Vörden im Bereich des Glockenheideweges kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol war (0,54 Promille) Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

