Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebe suchen Tankstelle heim (24.05.2024)

Vöhrenbach (ots)

In eine Tankstelle in der Schützenstraße eingebrochen sind unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Täter räumten sämtliche Zigaretten aus dem Verkaufsraum und plünderten ein Warenlager, in dem sich ebenfalls Zigaretten befanden. Dazu fiel ihnen auch noch ein dreistelliger Geldbertag in die Hände. Anschließend nahmen die Täter den Schlüssel eines weißen Subaru Outback mit dem Kennzeichen "VS-BA 1317" an sich und flüchteten mit dem Auto vom Tatort. Insgesamt verursachten die Diebe einen Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zu den Einbrechern oder dem gestohlenen Auto geben können. Diese werden an die Polizei St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, oder Furtwangen, Telefon 07723 92948-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell