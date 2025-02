Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneuter Einbruch in Bäckerei

Die Polizei sucht Zeugen

Unterwellenborn (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, vermutlich gegen 04.45 Uhr, drangen wiederholt bisher unbekannte Täter in eine Bäckerei in Unterwellenborn in der Bäckereistraße gewaltsam ein. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Türen aufgebrochen und die Innenräume durchsucht. Zum Beuteschaden können aktuell keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche zu der genannten Tatzeit sowie auch vorher auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0035550 bei der Polizei Saalfeld Tel.: 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell