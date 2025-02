POL-PDLD: Edenkoben - Schwerverletzter Radfahrer

Polizeidirektion Landau

Edenkoben - Schwerverletzter Radfahrer

Edenkoben (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte am vergangenen Samstagmittag (Unfallzeit: 08.02.2025, 14.11 Uhr) auf dem Weinsteig neben der K 30 ein 74 Jahre alter Radfahrer und verletzte sich am Rücken so schwer, dass er nach einer Reanimation mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Lebensgefahr besteht nicht mehr. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.

