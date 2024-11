Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrerin nach Unfall in Süd gesucht - andere Fahrerin gefunden

Recklinghausen (ots)

Die Ermittlungen zu einem Unfall auf der Marienstraße, bei dem vergangene Woche ein 13-jähriges Mädchen angefahren wurde, sind ein gutes Stück vorangekommen. Nach einem Zeugenaufruf hat sich die beteiligte Autofahrerin gemeldet. Sie kam am Wochenende zur Wache. Nach bisherigen Informationen war die 54-Jährige aus Recklinghausen davon ausgegangen, dass die Polizei in dem Fall nicht verständigt werden muss - zumal das Mädchen vor Ort angegeben hatte, unverletzt zu sein. Grundsätzlich sollte aber immer die Polizei informiert werden, besonders wenn Kinder beteiligt sind.

Der Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5914424

In einem weiterem Fall hofft das Verkehrskommissariat ebenfalls auf Mithilfe: Gesucht wird eine Autofahrer, die am Dienstag vergangener Woche (19. November) im Bereich Feldstraße/Gneisenaustraße in Süd an einem Unfall beteiligt war. Ein 47-jähriger Mann aus Recklinghausen wurde von einem Auto touchiert, als er gegen 7.45 Uhr mit seinem Sohn die Feldstraße (Richtung Gneisenaustraße) zu Fuß überquerte. Nach Angaben des Recklinghäusers konnte er seinen 12-jährigen Sohn gerade noch wegziehen, damit dieser nicht angefahren wird. Die beteiligte Autofahrerin soll mit quietschenden Reifen in Richtung Bochumer Straße davongefahren sein. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Ermittlungen nach der Fahrerin verliefen bislang erfolglos, deshalb hofft die Polizei auf weitere Hinweise oder darauf, dass sich die Frau selbst meldet. Sie wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, dunkle Haare, war vermutlich in einem VW unterwegs (größeres Modell) - mit RE-Kennzeichen.

Wer Angaben zu dem Unfall selbst, dem Fahrzeug oder der Fahrerin machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell