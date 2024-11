Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 14-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17:15 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrer eines E-Scooters.

Eine 45-Jährige aus Bottrop war mit ihrem Auto auf der Wilhelm-Tenhagen-Straße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. An einem dortigen Zebrastreifen kam es zu einer Kollision mit einem Teenager. Der 14-Jähruge aus Bottrop beabsichtigte mit seinem E-Scooter die Wilhelm-Tenhagen-Straße in Richtung Johannesstraße zu überqueren. Er wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 400 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell