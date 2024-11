POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer nach Verkehrsunfall gesucht - Rollerfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Auf der Barkenberger Allee in Wulfen ist am Montag ein silberner Renault Megane gestohlen worden. Das Auto mit RE-Kennzeichen stand auf einem Anwohnerparkplatz - es wurde dort am Montagmorgen abgestellt, gegen 17.30 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt. Nach ersten Ermittlungen kann die Tatzeit weiter eingegrenzt werden - demnach muss der Diebstahl zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr passiert sein. ...

mehr