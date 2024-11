Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Verletzte Person und hoher Sachschaden nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Morgen (06:20 Uhr) kam es im Einmündungsbereich Brambauerstraße/ Im Knäppen zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 47-Jähriger aus Waltrop mit seinem Auto auf der Brambauerstraße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Straße "Im Knäppen" abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto eines 60-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von 40000 Euro. Sie wurden abgeschleppt. Der 60-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die Einmündung kurzfristig gesperrt.

