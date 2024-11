Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Metallstange und Hund verhindern Einbruch

Recklinghausen (ots)

Auf der Feldhausener Straße wollten unbekannte Täter am Montagmittag in ein Einfamilienhaus einbrechen - die Täter scheiterten allerdings. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Einbrecher zuerst, die Kellertür aufzuhebeln. Weil die Tür mit einer Metallstange gesichert war, ließ sie sich nicht öffnen. Danach schafften es die Täter zwar, ein gekipptes Fenster aufzudrücken, dann schlug allerdings der Hund an - und verscheuchte die Täter. Gestohlen wurde nichts. Dieser Fall zeigt, wie sinnvoll zusätzlicher Einbruchsschutz sein kann. Lassen auch Sie sich gerne von unseren Experten des Kommissariats für Kriminalprävention beraten: Wählen Sie dafür die Tel. 02361/55 3344.

