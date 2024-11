POL-RE: Gladbeck: Zeuge erkennt Tatverdächtige nach Diebstahl - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots) - Am Sonntagvormittag (ca.09:45 Uhr) kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus auf dem Lipper Weg - dabei wurden insgesamt 10 Personen verletzt. Ein 43-Jähriger und ein 63-Jähriger aus Marl wurden schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Brandbekämpfung. Das ...

