POL-RE: Marl: Brand mit mehreren Verletzten - Ermittlungen dauern an

Am Sonntagvormittag (ca.09:45 Uhr) kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus auf dem Lipper Weg - dabei wurden insgesamt 10 Personen verletzt. Ein 43-Jähriger und ein 63-Jähriger aus Marl wurden schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Brandbekämpfung. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit einsturzgefährdet und somit nicht bewohnbar. Ermittler des zuständigen Kommissariats waren heute vor Ort. Die Ursache steht noch nicht fest. Für die weiteren Ermittlungen wird in den kommenden Tagen ein Sachverständiger eingesetzt.

