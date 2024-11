POL-RE: Marl: Festnahme nach Drogenfund

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bei einem 29-Jährigen aus Marl fand die Polizei Recklinghausen sieben Kilo Marihuana - am Freitag (22.11.2024) wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erlassen.

Aus einem größeren Strafverfahren aus Baden-Württemberg ergaben sich Hinweise, dass der 29-Jährige mit Drogen handelt. Durch die Staatsanwaltschaft Essen wurde ein Durchsuchungsbeschluss beantragt und vom Amtsgericht Essen erlassen - die Durchsuchung fand am Donnerstag (21.11.2024) statt. Neben dem Marihuana stellte die Polizei auch eine geringe Menge Kokain fest. Die Betäubungsmittel, sowie weitere Beweismittel, wurden sichergestellt.

Der Mann wurde zunächst vorläufig festgenommen und am vergangenen Freitag am Amtsgericht Marl der zuständigen Amtsrichterin vorgeführt. Hier wurde ein Haftbefehl gegen den Marler erlassen. Der Mann muss allerdings nicht sofort in Untersuchungshaft. Er ist zunächst auf freiem Fuß, muss sich aber regelmäßig bei der Polizei melden, da der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt wurde.

