Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Autofahrerin gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 13-Jährigen aus Datteln bittet die Polizei um Hinweise.

Am Montagnachmittag gegen 14:00 Uhr war ein 13 - Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs und wollte nach bisherigen Erkenntnissen an einem Zebrastreifen die Castroper Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu einer Kollision mit einem Auto. Der Junge stürzte und wurde leicht verletzt. Die bislang unbekannte Autofahrerin, eine ältere Frau mit grauen kurzen Haaren, soll ihre Fahrt in Richtung Westring fortgesetzt haben. Die Unbekannte soll mit einem hellen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Der 13-Jährige informierte seinen Vater. Gemeinsam fuhr man zunächst in ein Krankenhaus und meldete den Vorfall dann der Polizei.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell