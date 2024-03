Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feuriger Diebstahl

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht trieb in einer Wohnscheibe am Erfurter Wiesenhügel eine unbekannte Person ihr Unwesen. Mit einem Brennwerkzeug machte sich der Dieb an dem Schloss eines Fahrrads sowie eines Kellerabteils zu schaffen. Die Schlösser blieben dabei allerdings intakt, sodass der Täter nicht an Beute gelangte. Auch zwei Holztüren hielten dem Dieb stand, nachdem er diese angebrannt hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von fast 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung und des besonders schweren Falls des Diebstahls. (MO)

