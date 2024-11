Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Auto gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf der Barkenberger Allee in Wulfen ist am Montag ein silberner Renault Megane gestohlen worden. Das Auto mit RE-Kennzeichen stand auf einem Anwohnerparkplatz - es wurde dort am Montagmorgen abgestellt, gegen 17.30 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt. Nach ersten Ermittlungen kann die Tatzeit weiter eingegrenzt werden - demnach muss der Diebstahl zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr passiert sein. Auffällig ist, dass der Auspuff des Megane defekt und das Auto dementsprechend laut ist. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können. Wer etwas gesehen hat oder weiß, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

