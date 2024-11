Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Seniorin von falschem Polizisten um Geld betrogen - Korrektur!

Recklinghausen (ots)

Im Laufe des Dienstags (19.11.) hat sich ein Betrüger am Telefon als Polizist ausgegeben und eine Seniorin im weiteren Verlauf dazu gebracht ihm EC-Karte und PIN auszuhändigen.

Der Täter rief bei der 91-Jährigen zuhause an und informierte sich über Kontodetails. Am Nachmittag suchte der Betrüger schließlich die Gladbeckerin in ihrer Wohnung auf und gab sich als Polizist aus. Die 91-Jährige fühlte sich unter Druck gesetzt und übergab die EC-Karte samt PIN. Anschließend wurde Bargeld vom Konto der Geschädigten abgehoben.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,65m groß, zwischen 40-45 Jahren alt, dunkle Haare, sprach akzentfrei Deutsch.

Tipps der Polizei:

Bundesweit- auch im Kreis Recklinghausen und in der Stadt Bottrop - gibt es immer wieder Betrugsversuche zum Nachteil älterer Menschen. Viel zu oft gelingt es skrupellosen Tätern dabei, Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes zu betrügen. Im Kampf gegen die Täter und zum Schutz der Seniorinnen und Senioren setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit von Angehörigen. Dazu trägt das Projekt "Next Generation" bei.

Alle Information zum Projekt "Next Generation" und einen Info-Flyer finden Sie unter dem folgenden Link:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

