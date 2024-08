Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mit Wand kollidiert - Zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstag befuhr ein Autofahrer gegen 22.15 Uhr die Tennstedter Straße in Richtung Kreuzung Erfurter Straße. Als der 18-Jährige an der Kreuzung abbiegen wollte, verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In weiterer Folge kollidierte der Pkw mit einer Gebäudewand. Zwei der vier Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 15000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Gebäudewand beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

