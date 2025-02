Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstahl von 20 Wahlplakaten

Gifhorn (ots)

Am 08.02.2025, gegen 23:00 Uhr, wurden auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn zwei Frauen beobachtet, wie sie Wahlplakate der Partei Alternative für Deutschland entfernten. Bei Erblicken der Polizeibeamten begaben sie sich zügig zu ihrem Pkw. Die beiden 19-jährigen Gifhornerinnen wurden daraufhin angesprochen und kontrolliert. Beide gaben auf Nachfrage an, dass sie mit dem Wahlprogramm der Partei nicht einverstanden seien, weshalb sie die Plakate entfernt haben. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass durch die beiden weitere 20 Plakate im Vorhinein schon abmontiert wurden. Die Plakate wurden einkassiert und eine Strafanzeige gefertigt.

