POL-K: 241217-2-K Einladung zu "Coffee with a Cop" - bekannte Aktion hat "Köln-Premiere" auf dem Ebertplatz

Einladung zu "Coffee with a Cop" - bekannte Aktion hat "Köln-Premiere" auf dem Ebertplatz

Bei einer entspannten Tasse Kaffee mit der Polizei ins Gespräch kommen - genau dazu haben kurz vor Weihnachten zum ersten Mal auch alle Kölnerinnen und Kölner die Gelegenheit. Denn das bekannte Format "Coffee with a Cop" macht in der Kölner Innenstadt halt. Auf dem Ebertplatz haben am Freitag, den 20. Dezember 2024 alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit sich mit Polizistinnen und Polizisten auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Die Kolleginnen und Kollegen erhalten dabei Unterstützung vom Minister des Innern Herbert Reul, der die Aktion vor über zwei Jahren bei der Polizei Nordrhein-Westfalen initiiert und etabliert hat. An einem speziellen Oldtimer-Truck erwarten die Besucher Kaffee, Kakao und Tee. Für die ganz kleinen Gäste steht leckerer Milchschaum bereit. Egal, ob es um eine Frage, einen Hinweis oder gar den Berufswunsch des Polizisten geht: Es können und dürfen alle Themen angesprochen werden - auch beim Polizeipräsidenten Johannes Hermanns, der die Aktion vor Ort persönlich unterstützen wird. Die Idee hinter der Veranstaltung ist ursprünglich in den USA entstanden - hier laden Polizisten bereits seit einigen Jahren Bürgerinnen und Bürger zu einem Kaffee ein, um sich auszutauschen. Ein bislang bewährtes Rezept, um Vorbehalte, Ängste und Barrieren abzubauen, das Verständnis und Vertrauen ineinander zu stärken und vor allem den Menschen hinter der Uniform kennenzulernen. Wir laden daher alle Interessierten ganz herzlich ein, uns besuchen zu kommen! Wann? Am Freitag, 20. Dezember 2024 in der Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr Wo? Auf dem Ebertplatz in der Innenstadt Wir freuen uns auf Sie!

Hinweis für Medienvertreter:

Der Minister des Innern, Herbert Reul sowie Polizeipräsident Johannes Hermanns werden ab 12 Uhr an der Aktion auf dem Ebertplatz teilnehmen. Medienvertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen.

