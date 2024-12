Polizei Köln

POL-K: 241216-6-K Fußgängerin von Straßenbahn gestreift und schwer verletzt

Köln (ots)

Eine 66 Jahre alte Fußgängerin ist am Montagabend (16. Dezember) in der Kölner Innenstadt von einer Straßenbahn erfasst und durch den anschließenden Sturz schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte sie gegen 17.30 Uhr die Kreuzung Pipinstraße/Hohe Straße, als sie durch eine vorbeifahrende Bahn an der Schulter touchiert und zu Boden geschleudert wurde. Dabei zog sie sich eine schwere Kopfverletzung zu. Rettungskräfte versorgten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus, während die Polizei die Pipinstraße in Fahrtrichtung Neumarkt sperrte, um den Unfall aufzunehmen.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam ist angefordert. Derzeit dauern die Maßnahmen vor Ort noch an.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell