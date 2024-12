POL-K: 241217-1-K 49-jähriger Obdachloser lebensgefährlich verletzt - Festnahme

Köln (ots) - Eine 66 Jahre alte Fußgängerin ist am Montagabend (16. Dezember) in der Kölner Innenstadt von einer Straßenbahn erfasst und durch den anschließenden Sturz schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte sie gegen 17.30 Uhr die Kreuzung Pipinstraße/Hohe Straße, als sie durch eine vorbeifahrende Bahn an der Schulter touchiert und zu ...

mehr