FW-MK: Brennende Gartenhütte an der Oestricher Straße

Heute Morgen beschäftigte eine brennende Gartenhütte an der Oestricher Straße rund 25 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr. Beim Eintreffen des Löschzuges, der um 8:11 Uhr alarmiert worden war, brannte die hölzerne Hütte in voller Ausdehnung. Das Feuer bedrohte eine direkt angrenzende Doppelgarage sowie einen in der Nähe abgestellten Wohnwagen. Es wurden umgehend zwei C-Rohre durch zwei Trupps vorgenommen und ein übergreifen der Flammen verhindert. Der Brand konnte durch den gezielten Einsatz schnell gelöscht werden, sodass die letzten Einsatzkräfte nach 60 Minuten wieder einrücken konnten. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz befanden sich der Löschzug der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie die Einheiten Obergrüne und Kesbern. Die Brandursache ist zur Zeit nicht bekannt, die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

