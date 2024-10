Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Iserlohn (ots)

Am frühen Montagabend, um 18:07 Uhr, meldeten mehrere Anrufer, das an einem Mehrfamilienhaus in der Bergwerkstraße massiv Rauch im Dachbereich zu erkennen sei. Mit dem Einsatzstichwort "Feuer 1" rückte die Feuerwehr aus. Auf der Anfahrt war bereits über den Dächern der Stadtmitte eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Weitere Erkenntnisse ergaben, dass sich noch Personen im Gebäude aufhalten würden. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus allen Fenstern der Dachgeschosswohnung zu Straßenseite heraus. Eine Person war auf dem Dach der Gebäuderückseite zu erkennen. Passanten machten zudem auf die Situation mit der Person auf dem Dach aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Einsatzstichwort auf "Feuer 2" erhöht. Ein Anleitern der Gebäuderückseite war mit der Drehleiter nicht möglich. Mehrere Trupps gingen zu Menschenrettung in das Gebäude vor. Die Feuerwehr konnte zwei Personen retten. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt vor Ort, wurde die Person aus der Brandwohnung mit dem Rettungshubschrauber Christoph 8 in eine Spezialklinik im Ruhrgebiet geflogen. Eine leichtverletzte Person wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Das Feuer war nach ca. einer Stunde unter Kontrolle. Mittels Kettensäge und Wärmebildkamera wurde das gesamte Dachgeschoss von innen und außen auf Glutnester kontrolliert. Eine Brandwache übernahm die abschließenden Nachlöscharbeiten. Mit insgesamt 60 Einsatzkräften waren fünf Löschgruppen der freiwilligen Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, drei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber vor Ort. Um 22:15 Uhr war der Einsatz beendet. Die Feuerwache an der Dortmunder Straße wurde durch die freiwillige Feuerwehr besetzt.

