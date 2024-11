Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Stufe A Lehrgang der Freiwilligen Feuerwehr

Am 24. August begann in der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn für 24 Teilnehmende die Truppmannausbildung mit dem ersten Teil, der Stufe A. In dieser Ausbildungsstufe wurden Grundtätigkeiten und Grundwissen in 80 Stunden für den Feuerwehrdienst vermittelt. Lehrgangsleiter Peter Korte und sein Stellvertreter Tobias Böll fanden sehr motivierte Teilnehmer vor. Es wurden drei Leute für die Werkfeuerwehr Bakelite und zwei Leute für die Betriebsfeuerwehr AMK ausgebildet. Alle Teilnehmenden freuen sich auf ihre neuen Aufgaben in den Löschgruppen und Sondereinheiten oder in ihrer betrieblichen Feuerwehr und blicken bereits jetzt mit großer Vorfreude auf die Teilnahme an weiterführenden Lehrgängen. Peter Korte bedankt sich bei dem gesamten Ausbilderteam für die investierte Zeit in die Vorbereitung und Durchführung des Lehrgangs. Das Ausbilderteam ist davon überzeugt, dass die neuen Kameradinnen und Kameraden gut vorbereitet in Ihre Einheiten zurückkehren, bevor im kommenden Frühjahr die Stufe B die Truppmannausbildung vorerst abschließt. Die Stufe A 2024 haben erfolgreich abgeschlossen: Niklas Baumann (LG Stadtmitte), Merlin Friese (LG Obergrüne), Lukas Bald (LG Kesbern), Pia Diete (LG Kesbern), Alina Mehlich (LG Letmathe), Christopher Bialek (LG Letmathe), Lukas Krauß (LG Letmathe), Noelle-Marie Broschat (LG Oestrich), Julius Weigelt (LG Oestrich), Philipp Maross (LG Hennen), Anton Okulla (SE-RHOT), Jonas Brenne (Betriebsfeuerwehr AMK, Michael Knaub (Betriebsfeuerwehr AMK), Sascha Bischoff(Werkfeuerwehr Bakelite, Uwe Suffrian (Werkfeuerwehr Bakelite), Maxim Koop (Werkfeuerwehr Bakelite) sowie von der Jugendfeuerwehr, Jörn Ellermann, Tim Fischer, Emily Heggemann, Tim Hennecke, Joshua Hilbrand, Florian Märtins,Finn-Valentin Kiy und Luuk Troost.

