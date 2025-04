Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Unfall auf Kreuzung leicht verletzt

Lindlar (ots)

Ein 80-jähriger Porsche-Fahrer aus Marienheide war am Montag (21. April) gegen 14:40 Uhr auf der L304 aus Tüschen in Richtung Ebbinghausen unterwegs. An der Kreuzung L304 / L284 wollte er die L284 überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 59-jährigen Lindlarerin, die auf der bevorrechtigen L284 Richtung Overath fuhr. Beide Unfallbeteiligte kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

