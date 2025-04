Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - unklarer Unfallhergang; Zeugen gesucht

Hagenbach (ots)

Bereits am vergangenen Freitagabend gegen 19:00 Uhr kam es in der Raiffeisenstraße in Hagenbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Wohnwagenfahrer und einem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der 41-jährige Wohnwagenfahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle und konnte im Nachgang ermittelt werden. Bezüglich des Unfallhergangs gibt es seitens der Beteiligten unterschiedliche Versionen. Deshalb werden Zeugen gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

