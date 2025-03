Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trächtigem Schaf mutmaßlich beide Ohren abgetrennt: Polizei bittet um Täterhinweise

Kassel (ots)

Immenhausen (Landkreis Kassel):

Unbekannte Täter haben am Wochenende mutmaßlich einem in einem Auslauf stehenden Schaf in Immenhausen-Mariendorf beide Ohren abgeschnitten. Die Besitzerin hatte die Verletzung, die sie erst für einen Tierbiss hielt, am gestrigen Sonntagnachmittag festgestellt und war sofort mit dem Schaf in die Tierklinik gefahren. Dort wurde schließlich durch die behandelnden Ärzte festgestellt, dass beide Ohren durch einen geraden Schnitt abgetrennt wurden, womit ein Biss durch ein anderes Tier nach Einschätzung der Tierärzte ausscheidet. Da das trächtige Schaf so schwer verletzt war, musste es noch am gestrigen Tag eingeschläfert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Tierquälerei und hat ein entsprechendes Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet. Nach bisherigem Ermittlungsstand hat sich die Tat im Zeitraum zwischen Samstagmittag, 12 Uhr, und Sonntagmittag, 14 Uhr, in einem umzäunten Auslauf in der Paul-du-Ry-Straße ereignet, der an die Feldgemarkung grenzt. Der oder die unbekannten Täter hatten sich anhand des heruntergedrückten Zauns vermutlich aus Richtung der angrenzenden Felder angenähert und waren über den Zaun gestiegen. Mutmaßlich mit einem Messer oder einem anderen Schnittwerkzeug trennten sie die Ohren des Tiers ab. Da die Ohren samt der Ohrenmarken nicht mehr auffindbar waren, ist davon auszugehen, dass diese entwendet wurden. Ein weiteres auf der Freifläche stehendes trächtiges Schaf blieb unverletzt. Hinweise auf das Motiv der Täter liegen bislang nicht vor.

Zur Aufklärung des Falls werden nun Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum in Immenhausen-Mariendorf verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofgeismar unter Tel. 05671-99280 entgegen.

