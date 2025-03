Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: In Fuldabrück gestohlener VW Crafter auf dem Standstreifen der A7 gefunden: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Fuldabrück/ BAB 7, Gemarkung Niestetal (Landkreis Kassel):

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal gegen 3:30 Uhr wegen eines vermeintlichen Pannenfahrzeugs, das auf der A7 in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Kassel-Nord und Hann. Münden/ Staufenberg-Lutterberg unbeleuchtet auf dem Standstreifen stand, gerufen. Wie die eingesetzten Beamten feststellten, war eine Scheibe an dem weißen VW Crafter eingeschlagen und vom Fahrer fehlte weit und breit jede Spur. Die in der Nacht geführten Ermittlungen ergaben, dass der Kastenwagen von einem Firmengelände im Ederweg in Fuldabrück-Bergshausen gestohlen worden war. Den im Zeitraum zwischen 1:30 Uhr und kurz vor der Auffindezeit stattgefundenen Diebstahl hatte der Firmeninhaber noch gar nicht bemerkt, als die Polizisten Kontakt zu ihm aufnahmen. Wie die unbekannten Täter bei dem Diebstahl des VW Kleintransporters im Wert von rund 30.000 Euro genau vorgingen und weshalb sie das Fahrzeug auf dem Standstreifen zurückließen, ist bislang noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der VW Crafter wurde für die Spurensicherung beschlagnahmt und abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für KFZ-Diebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Nach bisherigem Erkenntnisstand spricht vieles dafür, dass der Täter am Steuer des Kastenwagens von möglichen Komplizen abgeholt wurde. Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Nacht zum Samstag im Bereich des Tatorts oder auf der A7 bei Niestetal verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell