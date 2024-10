POL-HST: Unbekannte rollen Stein auf Fahrbahn in Barth

Papenhagen (ots) - Am Donnerstag, dem 3. Oktober 2024, wurde die Polizei gegen 10:40 Uhr in die Gemeinde Papenhagen gerufen. Hier wurde offenbar in ein leerstehendes Gebäude in Hoikenhagen eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 26. September 2024, 16 Uhr bis zum 3. Oktober 2024, 8 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Mehrfamilienhaus. Aus diesem ...

