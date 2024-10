POL-HST: Einbruch in leerstehendes Gebäude - Diebe haben es auf Kupferrohre abgesehen

Bergen auf Rügen (ots) - Der Polizei in Bergen wurden am Montag, dem 30. September 2024, gleich drei Einbrüche in Gartenlauben in der Kleingartenanlage Haselgrund in der Stralsunder Chausee gemeldet. Am Sonntag, dem 29. September 2024, gegen 16:20 Uhr verschafften sich offenbar unbekannte Tatverdächtige Zugang zu einer Gartenlaube und entwendeten ein Messer. In der Zeit vom 27. September 2024, 14:30 Uhr bis 30. ...

mehr